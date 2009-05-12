На Харківщині росіянин підрізав двох своїх співвітчизників

Харків. 12 травня. УНІАН. На День Перемоги поблизу одного з селищ Харківського району працівниками міліції було затримано 36-річного громадянина Російської Федерації.

Як повідомляє сайт міністерства внутрішніх справ, попередньо встановлено, що росіянин в салоні туристичного автобуса під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв ножем заподіяв тілесні ушкодження двом своїм співвітчизникам.

Усі іноземці перебували в Україні в якості туристів. Потерпілих було госпіталізовано.