На Харківщині росіянин підрізав двох своїх співвітчизників
09:50, 12 травня 2009Харьків
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Росіяни святкували День Перемоги?
Харків. 12 травня. УНІАН. На День Перемоги поблизу одного з селищ Харківського району працівниками міліції було затримано 36-річного громадянина Російської Федерації.
Як повідомляє сайт міністерства внутрішніх справ, попередньо встановлено, що росіянин в салоні туристичного автобуса під час сварки після спільного вживання спиртних напоїв ножем заподіяв тілесні ушкодження двом своїм співвітчизникам.
Усі іноземці перебували в Україні в якості туристів. Потерпілих було госпіталізовано.
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