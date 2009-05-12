Курси валют у банках Харкова

Долар 7,75-7,9 грн.

Харків. 12 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 12 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,75 грн. (продаж - 7,98 грн.), євро - 10,5 грн. (10,8 грн.), Базис - 7,86 (7,95), 10,45 (10,7), Меркурій - 7,9 (7,97), 10,5 (10,65), Реал-банк - 7,9 (7,99), 10,7 (10,9), відповідно. Як повідомляв УНІАН, на12 травня Нацбанк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 767.3900 (на 8 травня – 771.5600), 100 EUR – 1030.2211 (на 8 травня – 1031.0356), 10 RUR – 2.3573 (на 8 травня – 2.3529).

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