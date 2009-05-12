Сьогодні-завтра УЄФА визначиться стосовно Євро-2012 у Харкові

13:23, 12 травня 2009
Харьків
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Рішення буде остаточним

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