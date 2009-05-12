Доля проведення Євро-2012 у Харкові вирішиться сьогодні-завтра

Харків. 12 травня. УНІАН. Сьогодні у Бухаресті розпочинається дводенне засідання Виконавчого комітету УЄФА, на якому будуть названі приймаючі міста фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

Виконком УЄФА на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ ухвалить рішення після остаточної оцінки міст-претендентів, ґрунтуючись на задокументованих даних офіційної делегації УЄФА, що відвідала Україну та Польщу в середині квітня. Цей візит надав топ-менеджерам УЄФА можливість отримати останню інформацію з усіх ключових аспектів підготовки до фіналу Євро-2012. Отже, Виконком планує заслухати доповідь про роботу, виконану обома країнами.

Під час нещодавнього візиту до України та Польщі комісія УЄФА оглянула київський НСК «Олімпійський» та варшавський Народний стадіон. На зустрічах членів делегації Європейського футбольного союзу з представниками місцевих оргкомітетів обговорювалося широке коло питань, зокрема, політична й економічна ситуація в країнах, останні новини з міст-претендентів, а також загальний розвиток інфраструктури.

Окрім рішень щодо Євро-2012, Виконком вивчатиме й інші нагальні питання. Так, УЄФА визначатиме господарів Євро-2011 серед 19-річних юнаків та молодіжного жіночого Євро-2011. Буде названо також благодійну організацію, яка під час традиційного гала-вечора європейського футболу в Монако в серпні 2009 року отримає від УЄФА чек на 1 млн. швейцарських франків.