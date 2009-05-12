ЖКГ-контроль на Харківщині здійснюватиме Азад Омаров

Харків. 12 травня. УНІАН. Наказом міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка на Харківщині створено Державну житлово-комунальну інспекцію у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, новостворений орган очолив Азад ОМАРОВ.

За даними прес-служби, планується, що офіційне представлення керівника відбудеться 15 травня за участю першого заступника міністра ЖКГ Олександра МАЗУРЧАКА.

За інформацією А.ОМАРОВА, в Харківській області в одній з перших створено Державну житлово-комунальну інспекцію, в майбутньому такі органи буде створено в усіх регіонах України.

А.ОМАРОВ повідомив, що Держжитлокомунінспекція у Харківській області буде здійснювати державний контроль за дотриманням виконавцями житлово-комунальних послуг стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства, а власниками житлових будинків, квартир, приміщень - стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо ведення їхнього обліку, обстеження, паспортизації тощо.

Водночас, начальник Держжитлокомунінспекції Сергій ЗІМІН упевнений, що Державна житлово-комунальна інспекція стане дієвим інструментом державного та народного контролю за якістю житлово-комунальних послуг.