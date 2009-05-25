Металіст забезпечив собі «бронзу»

Харків. 25 травня. УНІАН. У матчі передостаннього, 29-й тур Чемпіонату України з футболу харківській Металіст наніс поразку криворізькому Кривбасу.

Гра, що проходила у Харкові на стадіоні Динамо, завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян.

Гол у ворота суперників забив з Обрадович (73, пенальті).

Набравши у 29 матчах 56 очок, Металіст за тур до закінчення Чемпіонату залишається на третьому місці турнірної таблиці, фактично маючи в кишені «бронзові» медалі.

У лідера Динамо - 76 очок, у Шахтаря – 64.