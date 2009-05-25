Результати 29-го туру Чемпіонату України з футболу

Становище в Турнірній таблиці

Харків. 25 травня. УНІАН. Закінчився передостанній, 29-й тур Чемпіонату України з футболу. Арсенал - Карпати 4:0 (Лисенко 30, Джакобія 33, Жоземар 35 пен., Симоненко 57) Ворскла - Чорноморець 2:1 (Маркоскі 31, Цуррі 52 - Левіга 21) Дніпро - ФК Харків 4:1 (Лисицький 20, Бєлік 39, Калініченко 62, Шахов 72) - Касьянов 16) Іллічівець - Зоря 1:0 (Кашевський 51) Металіст - Кривбас 1:0 (Обрадович 73 пен.) З - Металург Д 2:1 (Каськов 6, Калонас 65 - Фабіньо 67) ФК Львів - Динамо 0:1 (Гіоане 82) Шахтар - Таврія 2:0 (Федецький 34, Кастільо 73) Становище команд перед завершальним туром 1. Динамо 76 2. Шахтар 64 3. Металіст 56 4. Дніпро 48 5. Металург Д 48 6. Ворскла 46 7. Металург З 45 8. Таврія 34 9. Кривбас 32 10. Карпати 31 11. Арсенал 31 12. Чорноморець 29* 13. Зоря 28 14. ФК Львів 26 15. Іллічівець 26 16. ФК Харків 12** Чорноморець оштрафований на 6 очок за невиконання контракту з футболістом ** ФК Харків оштрафований на 3 очки за затримку з виплатою стартового внеску У завершальному турі, 26 травня, одночасно о 18.00, грають: Динамо - Шахтар Зоря - Дніпро Карпати - ФК Львів Кривбас - Ворскла Металург Д - Арсенал Таврія - Іллічівець ФК Харків - Металіст Чорноморець - Металург З.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter