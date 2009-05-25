Результати 29-го туру Чемпіонату України з футболу
Становище в Турнірній таблиці
Харків. 25 травня. УНІАН. Закінчився передостанній, 29-й тур Чемпіонату України з футболу.
Арсенал - Карпати 4:0 (Лисенко 30, Джакобія 33, Жоземар 35 пен., Симоненко 57)
Ворскла - Чорноморець 2:1 (Маркоскі 31, Цуррі 52 - Левіга 21)
Дніпро - ФК Харків 4:1 (Лисицький 20, Бєлік 39, Калініченко 62, Шахов 72) - Касьянов 16)
Іллічівець - Зоря 1:0 (Кашевський 51)
Металіст - Кривбас 1:0 (Обрадович 73 пен.)
З - Металург Д 2:1 (Каськов 6, Калонас 65 - Фабіньо 67)
ФК Львів - Динамо 0:1 (Гіоане 82)
Шахтар - Таврія 2:0 (Федецький 34, Кастільо 73)
Становище команд перед завершальним туром
1. Динамо 76
2. Шахтар 64
3. Металіст 56
4. Дніпро 48
5. Металург Д 48
6. Ворскла 46
7. Металург З 45
8. Таврія 34
9. Кривбас 32
10. Карпати 31
11. Арсенал 31
12. Чорноморець 29*
13. Зоря 28
14. ФК Львів 26
15. Іллічівець 26
16. ФК Харків 12**
Чорноморець оштрафований на 6 очок за невиконання контракту з футболістом
** ФК Харків оштрафований на 3 очки за затримку з виплатою стартового внеску
У завершальному турі, 26 травня, одночасно о 18.00, грають:
Динамо - Шахтар
Зоря - Дніпро
Карпати - ФК Львів
Кривбас - Ворскла
Металург Д - Арсенал
Таврія - Іллічівець
ФК Харків - Металіст
Чорноморець - Металург З.