Результати 29-го туру Чемпіонату України з футболу

08:12, 25 травня 2009
Харьків
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Становище в Турнірній таблиці

Харків. 25 травня. УНІАН. Закінчився передостанній, 29-й тур Чемпіонату України з футболу.

Арсенал - Карпати 4:0 (Лисенко 30, Джакобія 33, Жоземар 35 пен., Симоненко 57)

Ворскла - Чорноморець 2:1 (Маркоскі 31, Цуррі 52 - Левіга 21)

Дніпро - ФК Харків 4:1 (Лисицький 20, Бєлік 39, Калініченко 62, Шахов 72) - Касьянов 16)

Іллічівець - Зоря 1:0 (Кашевський 51)

Металіст - Кривбас 1:0 (Обрадович 73 пен.)

З - Металург Д 2:1 (Каськов 6, Калонас 65 - Фабіньо 67)

ФК Львів - Динамо 0:1 (Гіоане 82)

Шахтар - Таврія 2:0 (Федецький 34, Кастільо 73)

Становище команд перед завершальним туром

1. Динамо 76

2. Шахтар 64

3. Металіст 56

4. Дніпро 48

5. Металург Д 48

6. Ворскла 46

7. Металург З 45

8. Таврія 34

9. Кривбас 32

10. Карпати 31

11. Арсенал 31

12. Чорноморець 29*

13. Зоря 28

14. ФК Львів 26

15. Іллічівець 26

16. ФК Харків 12**

Чорноморець оштрафований на 6 очок за невиконання контракту з футболістом

** ФК Харків оштрафований на 3 очки за затримку з виплатою стартового внеску 

У завершальному турі, 26 травня, одночасно о 18.00, грають:

Динамо - Шахтар

Зоря - Дніпро

Карпати - ФК Львів

Кривбас - Ворскла

Металург Д - Арсенал

Таврія - Іллічівець

ФК Харків - Металіст

Чорноморець - Металург З.

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