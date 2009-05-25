Діти Кушнарьова не згодні із закриттям справи про вбивство батька

Харків. 25 травня. УНІАН. Близькі депутата-регіонала Євгена Кушнарьова оскаржили рішення апеляційного суду, який амністував Дмитра ЗАВАЛЬНОГО і закрив кримінальну справу про ненавмисне вбивство відомого політика, у Верховному суді.

Як повідомляє газета “Сегодня”, за словами сина політика Андрія КУШНАРЬОВА, в кримінальній справі є “багато нестикувань”.

“Загибель батька не повинна стати ще однією загадковою смертю відомого політика в Україні”, - сказав він і заявив, що навіть коли Верховний суд відмовить у повторному слуханні, здаватися він не збирається.

“Знову підемо в прокуратуру, будемо наполягати на повторному порушенні кримінальної справи та новому розслідуванні. Є й підстави - речові докази, що розглядалися слідством, потрапили у міліцію лише через десять днів після загибелі батька. Чому так сталося?” - запитує А.КУШНАРЬОВ.

Одночасно зі зверненням до Верховного суду родина екс-губернатора Харківщини звернулася за допомогою до колишніх однопартійців і соратників Є.Кушнарьова.

“Звернувся до всіх. Просити когось конкретно я не буду. Якщо знайдуться люди, які також хочуть знати правду про вбивство батька - будемо раді їхній допомозі, в іншому разі будемо діяти своїми силами”, - зауважив КУШНАРЬОВ-молодший.

У свою чергу мер Харкова, член Партії регіонів Михайло ДОБКІН заявив, що в справедливості рішення апеляційного суду повністю упевнений і вважає, що правди ніхто не приховує.

Учасник полювання, депутат і керівник обласної організації Партії регіонів Дмитро ШЕНЦЕВ заявив, що не бачить підстав для політичного лобіювання гучної справи і переконаний, що потрібно, аби вона пройшла всі інстанції.