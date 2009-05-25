ФК Харків продовжує падіння

Харків. 25 травня. УНІАН. У передостанньому турі Чемпіонату України з футболу ФК Харків з великим рахунком програв у Дніпропетровську місцевому Дніпру.

Матч, що пройшов у суботу, завершився з рахунком 4:1 на користь Дніпра.

Голи у дніпропетровців забили: Лисицький (20), Білик (39), Калиниченко (62), Шахов (73), у харків’ян – Касьянов (16).

У 29 іграх ФК Харків набрав 12 очок і посідає останню – 16 сходинку Турнірної таблиці, відстаючи від найближчого «конкурента» ФК Львів на 14 очок.

Коментуючи гру, головний тренер ФК Харкова Михайло Стельмах на післяматчевій прес-конференції сказав: «Було помітно перевагу в класі і майстерності футболістів Дніпра. Самі бачили: сьогодні у нас вийшли на поле три футболісти молодіжного складу, які за основний склад зіграли вперше. Їм було важко, але, гадаю, вони виглядали гідно. Вважаю, що Дніпро зараз знаходиться не на своєму місці. Дуже грамотна тактично і добре підготовлена фізично команда. Напевно, трохи часу їм не вистачило, щоб бути в призерах. Бажаю Володимиру Бессонову гучних перемог і попадання в Лігу Європи».