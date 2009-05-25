Олена Бондаренко сенсаційно програла у фіналі турніру в Варшаві

Харків. 25 травня. УНІАН. Харків’янка Олена Бондаренко зупинилася в кроці від головного призу одиночного розряду турніру WTA Premier Warsaw Open у столиці Польщі Варшаві, з призовим фондом 600 000 доларів.

У важкому і напруженому фіналі, який переривався через дощ, українка поступилася румунці Олександрі Дулгеру, яка пробилася в основну сітку турніру через кваліфікацію.

Перший сет на тай-брейку виграла румунка. У другому Олені вдалося відібрати кілька подач суперниці і рахунок по партіях став 1:1. Однак у заключному сеті Дулгеру не віддала українці жодного гейму. 7:6 (7:3), 3:6, 6:0 - сенсаційна перемога румунки.

За вихід до фіналу Олена заробила 320 очок в рейтинг WTA і 52 500 доларів призових.

Це була друга невдача Олени у вирішальних матчах Warsaw Open. Перший фінал Бондаренко програла бельгійці Жюстін Енін у 2007 році.

ТСН