В річці Уди знайдено утопленика
12:47, 25 травня 2009Харьків
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Обставини загибелі з’ясовуються
Харків. 25 травня. УНІАН. В Зміївському районі річці Уди поблизу села Темнівка в знайдено утопленика.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, тіло у воді без ознак життя було знайдено місцевими жителями 23 травня.
Як з’ясувалося, це був чоловік 1973 року народження, який мешкав в м. Зміїв. За попередніми даними, у кофту, в яку був одягнутий чоловік, був замотаний піноблок, що мав приблизну вагу 10 кг.
Обставини загибелі людини з’ясовуються.
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