В річці Уди знайдено утопленика

Харків. 25 травня. УНІАН. В Зміївському районі річці Уди поблизу села Темнівка в знайдено утопленика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, тіло у воді без ознак життя було знайдено місцевими жителями 23 травня.

Як з’ясувалося, це був чоловік 1973 року народження, який мешкав в м. Зміїв. За попередніми даними, у кофту, в яку був одягнутий чоловік, був замотаний піноблок, що мав приблизну вагу 10 кг.

Обставини загибелі людини з’ясовуються.