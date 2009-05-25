У Високому згорів продуктовий кіоск

Харків. 25 травня. УНІАН. Сьогодні вночі близько у селищі Високий згорів продуктовий кіоск.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася близько 2.00 на вул. 1-го Травня.

На місце виклику виїжджала чергова варта МНС. Вогонь вирував на площі близько 15 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 03:20.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.