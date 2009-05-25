На Сході завтра невеликий дощ

Харків. 25 травня. УНІАН. Завтра, 26 травня, в Україні очікується досить тепла погода з помірними опадами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині, Криму та Приазов`ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

У Києві та Київській області без опадів, вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 18-23°, у Києві температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.