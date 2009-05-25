Янукович прокоментував рішення Богословської йти в Президенти

Харків. 25 травня. УНІАН. Рішення Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ вийти з Партії регіонів і висунути свою кандидатуру на пост Президента України не стало для партії несподіванкою.

Про це йдеться у заяві лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, яка розміщена на офіційному сайті партії.

“Останнім часом Інна Германівна неодноразово висловлювала такі думки. Це її право, яким вона скористалася, будучи членом партії, де панує реальна, а не показна демократія”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

В той же час він висловив здивування, чому заява І.БОГОСЛОВСЬКОЇ зроблена в ситуації, коли “перед ПР стоїть завдання максимально об’єднувати сили для боротьби з кризою”. “Цілі, про які заявила І.БОГОСЛОВСЬКА у своїй заяві, повністю збігаються з програмою Партії регіонів”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він припускає, що рішення вийти з Партії регіонів, очевидно, “продиктоване іншими мотивами. Наприклад, спробою діяти більш радикально, до чого Інна Германівна неодноразово закликала нашу політичну силу”.

В заяві наголошується, що для Партії регіонів “важливим є якнайшвидший вихід країни з кризи, а не використання наближення президентських виборів для розкручування галасливих пропагандистських кампаній”.

“Партія неодноразово заявляла і готова зробити це в черговий раз, що у важкий для держави час вона думає, в першу чергу, про зростання економіки і поліпшення життя людей, а не про високі посади”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ. Він додав, що “в цьому, а не в задоволенні амбіцій окремих політиків, Партія регіонів вбачає свою роль як виразника волі мільйонів громадян нашої країни”.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що припиняє членство в Партії регіонів, і оголосила про свій намір взяти участь у президентських виборах.

Завданням нового Президента вона вважає запровадження відповідальності влади за зловживання і корупцію. А суспільству і державі, переконана вона, необхідно повернути віру в себе, у власні сили, у здатність України самостійно обирати свій шлях і свою долю.

На думку І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, такі завдання може вирішити тільки дійсно новий Президент України, який отримає перемогу під національним прапором України, а не під «кольоровим» партійним прапором, оскільки загальнонаціональні інтереси завжди вищі, ніж партійні.

”Саме тому я приймаю відповідальне рішення: я виходжу з Партії регіонів і оголошую про свій намір перемогти на президентських виборах 2010 року в Україні. Я розпочинаю боротьбу, щоб стати Президентом України з метою забезпечити державі роботу, порядок і віру”, - наголошується в заяві І.БОГОСЛОВСЬКОЇ.