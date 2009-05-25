У двох районах Харківщини нові прокурори
15:44, 25 травня 2009Харьків
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Накази Медведька
Харків. 25 травня. УНІАН. Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив нових прокурорів у двох районах Харківської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Генеральної прокуратури.
Так, згідно з наказом, прокуратуру Краснокутського району очолив Олег ШИТІКОВ. Прокурором Дергачівського району призначено Аллу КАРПЕНКО.
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