У двох районах Харківщини нові прокурори

15:44, 25 травня 2009
Харьків
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Накази Медведька

Харків. 25 травня. УНІАН.  Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив нових прокурорів у двох районах Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Генеральної прокуратури.

Так, згідно з наказом, прокуратуру Краснокутського району очолив Олег ШИТІКОВ. Прокурором Дергачівського району призначено Аллу КАРПЕНКО.

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