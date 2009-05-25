Никодим нагородив Бабаєва орденом

На честь 1020-річчя Хрещення Русі

Харків. 25 травня. УНІАН. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Бабаєв відвідав святкову літургію у храмі священомученика Олександра, архієпископа Харківського Харківської єпархії Української православної церкви Московського партріархату. Як повідомляє сайт ОДА, від імені голови облдержадміністрації Арсена Авакова перший заступник керівника області привітав віруючих із храмовим святом та вручив цінний подарунок (годинник) голови обласної державної адміністрації настоятелю храму, секретарю єпархіального управління Харківської єпархії протоієрею Михаїлу Кіту. В свою чергу, В.Бабаєва нагородили ювілейним орденом на честь 1020-річчя Хрещення Русі.

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