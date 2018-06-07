Суркісу не подобається, що преса з кожного слова Платіні «робить слона»

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС заявляє, що не схильний шукати у кожному публічному слові президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ щодо проведення в Україні Євро-2012 неіснуючі натяки на якісь “подвійні стандарти”.

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, про це він сказав журналістам після чергового засідання Виконкому УЄФА у Вільнюсі, на якому, серед іншого, було розглянуто питання про поточний стан справ з підготовкою до Євро-2012.

На засіданні Г.СУРКІС поінформував своїх колег про те, наскільки успішно українська сторона виконує рекомендації попереднього Виконкому УЄФА від 13 травня.

Він, зокрема, повідомив, що керівництво держави провело низку виїзних робочих нарад в усіх чотирьох приймаючих містах, аби особисто переконатися, що Україна впорається з роботою над помилками до 30 листопада, як того вимагає рішення Виконавчого комітету УЄФА.

Окрім того, Г.СУРКІС навів конкретні факти, які свідчать про реальні кроки виконавчої та законодавчої гілок влади на шляху удосконалення системи управління механізмом підготовки до турніру.

Так, за його словами, 5 червня Верховна рада ухвалила, а Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» та інших законодавчих актів України». Ним передбачено правове врегулювання цілого комплексу заходів, спрямованих на виконання нашою країною зобов’язань та гарантій перед УЄФА.

22 червня Кабінет міністрів схвалив зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні Євро-2012 з футболу. В результаті переорієнтування коштів на потреби чотирьох українських міст, названих УЄФА, вдалося створити більш раціональну модель державного фінансування першочергових об’єктів інфраструктури.

Президент ФФУ повідомив також, що 373 народних депутатів проголосували за внесення змін до законів «Про державний бюджет України на 2009 рік» та «Про Національний банк України», що в результаті призведе до збільшення державного фінансування першочергових об’єктів у приймаючих Євро-2012 містах на суму 9,8 млрд. грн.

“Таким чином, − наголосив Г.СУРКІС, − наведені вище аргументи свідчать про те, що після травневого засідання Виконкому УЄФА у Бухаресті українська сторона мобілізувала усі свої ресурси з метою подолання відставання на деяких напрямках підготовки до Євро-2012”.

За словами президента ФФУ, його інформація цілком задовольнила інтерес членів Виконкому стосовно темпів реалізації визначених УЄФА контрольних завдань.

Водночас М.ПЛАТІНІ вкотре застеріг офіційний Київ від порушення даних гарантій у рамках проекту Євро-2012, що, у свою чергу, змусить УЄФА до адекватного реагування вже на початку грудня цього року, адже саме тоді на підставі ретельного аналізу готовності усіх чотирьох українських міст буде остаточно визначено формат проведення турніру.

Коментуючи цю обставину для журналістів після завершення засідання Виконкому, Г.СУРКІС зазначив, що сприймає таку принципову позицію президента Європейської футбольної асоціації як належне, адже партнерські відносини у спільному з УЄФА проекті насамперед вимагають від України відповідального ставлення до безумовного і вчасного виконання усіх зобов’язань.

Тому, за словами Г.СУРКІСА, він особисто як президент ФФУ не схильний шукати у кожному публічному слові М.ПЛАТІНІ щодо України неіснуючі натяки на якісь «подвійні стандарти». «Наш діалог з УЄФА відбувається зрозумілою для обох зацікавлених сторін мовою, − сказав Г.СУРКІС. − І нам не потрібні погані перекладачі, які нав’язують світовій громадськості свої скандальні інтерпретації».

Як відомо, ряд ЗМІ з посиланням на провідне спортивне видання Франції L`Equipe повідомили, що М.ПЛАТІНІ не виключає, що Україна може бути позбавлена Євро-2012. "Нам потрібно ухвалити рішення наприкінці року. До цього час був, зараз його вже немає, - цитує президента УЄФА L`Equipe. - Якщо не буде України, нам потрібно знайти ще два стадіони".

“Можливо, що цими містами стануть Берлін і Лейпціг, як пропонували німці?”, - запитує L`Equipe. Відповідь М.ПЛАТІНІ: “Це варіант”, повідомило видання.