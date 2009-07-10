До 19 липня Харковом керуватиме Кернес
11:45, 10 липня 2009Харьків
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Добкін поїхав відпочити в Росію
Харків. 10 липня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН відбув у літню відпустку.
Як повідомляє сайт міськради, відпустка мера триватиме 12 днів - з 8 по 19 липня.
У розпорядженні керівника міста повідомляється, що він у період відпустки буде перебувати за межами України в Російській Федерації.
На час відпустки повноваження міського голови покладаються на секретаря міської ради Геннадія КЕРНЕСА.
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