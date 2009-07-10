Харківська міліція укомплектовує полк патрульної служби

Харків. 10 липня. УНІАН. Оголошено набір на вакантні посади інспекторів полку патрульної служби Харківського міського управління міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Можуть звертатися чоловіки віком 20-27 років, які пройшли військову службу в Збройних силах України.

Управління обіцяє стабільну зарплату і наголошує на можливості безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах МВС України. За довідками звертатися за телефонами: 52-80-20,52-81-41