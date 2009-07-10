Харківська міліція укомплектовує полк патрульної служби
14:28, 10 липня 2009Харьків
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Оголошено набір
Харків. 10 липня. УНІАН. Оголошено набір на вакантні посади інспекторів полку патрульної служби Харківського міського управління міліції.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Можуть звертатися чоловіки віком 20-27 років, які пройшли військову службу в Збройних силах України.
Управління обіцяє стабільну зарплату і наголошує на можливості безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах МВС України. За довідками звертатися за телефонами: 52-80-20,52-81-41
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