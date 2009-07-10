Кернес заявляє, що сам наводитиме порядок на Євро-2012

Харків. 10 липня. УНІАН. «Ми не бачимо резону в співпраці з некомпетентними людьми», - так прокоментував секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС призначення Сергія СЬОМОЧКІНА на посаду заступника начальника ГУ МВС України в Харківській області з питань Євро-2012.

Як повідомляє сайт міськради, Г.КЕРНЕС сказав: «Призначення на високі посади повинні бути визначені функціональними посадовими повноваженнями. Дивно, що колишній співробітник правоохоронних органів, який останнім часом був у перманентному залученні до роботи правоохоронних органів, без вищої освіти, що не розуміє тих задач, які вирішують в країні, регіоні і місті у зв`язку з підготовкою до проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Євро-2012, призначений на посаду заступника начальника міліції одного з найбільших українських регіонів «з питань Євро-2012». Подібних людей можна назвати токарями по м`якому металу, хлібу і салу».

/Г.КЕРНЕС зазначає, що його слова «підтверджує і начальник ГУ МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ, який призначив нового заступника як людину, яка перевірятиме будівництво об`єктів до матчів Євро-2012 в Харкові. Хотілося б нагадати, що основна задача правоохоронних органів – правопорядок».

Що стосується проведення перевірок, то як говорить Г.КЕРНЕС, «думаю, що спочатку необхідно добитися, щоб державна влада виконала зобов`язання, взяті на себе по гарантіях проведення в Україні Євро-2012, але перевірки дій нашої країни і регіону в частині підготовки до Чемпіонату Європи з футболу повинні проводити не токарі, пекарі або слюсарі, а компетентні люди. Ми не бачимо резону в співпраці з некомпетентними людьми».

Як повідомляв УНІАН, Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО призначив С.СЬОМОЧКІНА на посаду заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області з питань Євро-2012.