Житло економ-класу в Харкові у I півріччі подешевшало на 17,4%

Харків. 16 липня. УНІАН. Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова за перше півріччя ц.р. знизилася на 17,4% - з 6604,3 до 5453,5 грн. за 1 кв.м. Про це УНІАН повідомили в девелоперській компанії «Макрокап Девелопмент Україна» (МКДУ, м. Харків).

Згідно з повідомленням, при цьому тільки за один грудень 2008 року падіння в цьому сегменті становило 15,3%.

Середня вартість житла бізнес-класу знизилася за півроку на 11,3% - з 11228,9 грн. в січні до 9959 грн./кв.м у червні, тоді як в грудні 2008 р. показник падіння становив 9,4%.

Менше всіх втратив у ціні сегмент преміум-класу, в якому падіння за півроку становило 7,8% (за грудень 2008 року - 7,2%), а середня ціна знизилася з 19094,5 грн. на початку року до 17614,3 грн./кв.м.

Як повідомлялося, в 2008 році економ-клас найшвидшими темпами падав у грудні (-15,3%), жовтні (-11,1%) і листопаді (-8,6%). Бізнес-клас найактивніше знижувався в грудні (-9,4%) і листопаді (-8,3%), а преміум-клас - у грудні (-7,2%), листопаді (-6,2%), і жовтні (-4,1%).

Як відзначила керівник відділу роботи з інвесторами МКДУ Аліна УСАЧЕВА, ринок нерухомості поступово пристосовується до життя в умовах економічної кризи. «З новими реаліями змирилися і покупці і, головне, продавці. Власне кажучи, саме цим і можна пояснити деяке пожвавлення попиту, яке спостерігалося в травні і червні, оскільки ніяких надпозитивних сигналів від економіки не виходило», - сказала вона.

На думку експерта, уповільнений процес на ринку нерухомості спостерігатиметься аж до кінця року. «А вельми значний відкладений попит, що виник, мабуть, має виявитися в першому кварталі 2009 року», - сказала представник МКДУ.

Довідка УНІАН. ТОВ ”Макрокап Девелопмент Україна” - девелоперськая компанія, створена в 1997 році у Харкові. Компанія першою в місті зайнялася будівництвом житла бізнес-класу. Спеціалізується на девелопменті, будівництві сучасного житла та комерційної нерухомості, а також управлінні нерухомістю. В компанії працює близько 500 осіб.