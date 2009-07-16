«Бісквітка» на всю розкручує випуск шоколадних мас і глазурі

Харків. 16 липня. УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших українських виробників кондитерської продукції, вивела на повну потужність комплекс з приготування шоколадних мас і глазурі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що нове устаткування, встановлене на підприємстві наприкінці минулого року, повністю закриє потреби в цих напівфабрикатах виробничих підприємств, що входять до складу корпорації - кондитерської фабрики «Харків`янка» та Харківської бісквітної фабрики. У створення цієї дільниці з виробництва шоколадних мас компанія інвестувала понад 4 млн. євро.

Комплекс повністю автоматизований, його проектна потужність становить 1,5 тонн елітних шоколадних мас на годину або 2 тонни на годину шоколадної глазурі.

Як відзначила президент корпорації Алла КОВАЛЕНКО, в компанії створений повний цикл виробництва шоколаду - від переробки какао-бобів до випуску готових виробів. Вона відзначила, що для корпорації було важливо вивести нове устаткування на повну потужність не пізніше серпня, в переддень початку сезонного попиту на шоколадну продукцію.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Об`єднує низку підприємств, що забезпечують всі основні технологічні етапи виробництва, - від заготівлі сировини до випуску готових виробів. Корпорація заснована в 2004 р. у складі ЗАТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка» (на ринку - з 1896 р.), АОЗТ «Харківська бісквітна фабрика» (з 1935 р.), ТОВ «Торговий дім «Престиж». У сферу її управління також входять ОАО «Первухинський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ЗАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка» та російська компанія ТОВ «Бісквіт-Шоколад», зареєстрована в місті Валуйки Білгородській області.

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускається понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 р. становив майже 590 млн. грн., чистий прибуток - 34,5 млн. грн., обсяг виробництва в натуральному вираженні - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.

Компанія поставляє кондитерські вироби більш ніж до 20 країн світу, питома вага експорту за підсумками 2008 р. - близько 30%.