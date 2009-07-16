О’КЕЙ не то йде, не то залишається

Харків. 16 липня. УНІАН. Холдинг «Експерт-Капітал», що володіє мережею гіпермаркетів «О’КЕЙ» в Україні, ухвалить рішення про подальшу роботу мережі протягом двох тижнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «О`КЕЙ-Україна» з посиланням на директора холдингу «Експерт-Капітал» Рауля ПРУСКА.

За його словами, минулого тижня холдинг ухвалив рішення про припинення роботи всіх магазинів мережі. При цьому весь персонал компанії був проінформований про припинення роботи магазинів шляхом розсилки протоколів про це рішення. «Зараз проводиться інвентаризація та аудит, а протягом двох тижнів буде ухвалено рішення, в якій формі продовжиться операція. Наша мета - відкрити магазини в найбільш короткі терміни, запропонувати клієнтам якісні послуги гіпермаркету і зберегти робочі місця», - відзначив Р.ПРУСК.

Довідка УНІАН. Мережа «О’КЕЙ Україна» заснована в 2005 р. Єдиним акціонером є компанія «Експерт-Капітал», основним власником якої є Хилар ТЕДЕР.

На сьогодні мережа «О’КЕЙ» в Україні налічує чотири гіпермаркети в Києві, Кривому Розі, Запоріжжі та Харкові.