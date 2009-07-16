З Росії в Україну не потрапили 18 пістолетів

Харків. 16 липня. УНІАН. Співробітники відділу прикордонної служби «Тимофіївка» затримали на державному кордоні чоловіка, який вносив з Росії 18 пневматичних пістолетів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, 20-річного чоловіка було затримано на околиці села Одноробівка, що у Золочівському районі Харківщини, за 350 метрів від лінії кордону.

У сумці контрабандиста виявили по 9 пневматичних пістолетів «Байкал» та «Гросман», 500 набоїв до них та 5 газових балончиків.

Обставини правопорушення з’ясовуються. Зброю та набої передано в Харківську митницю. Загальна сума оцінки конфіскату становить майже 25 тис. грн.