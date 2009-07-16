Валюта продовжує зростати

Харків. 16 липня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,76 грн./дол., що на 0,3% дорожче порівняно з 15 липня, продають – по 7,84 грн./дол., що на 0,5% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,72-7,80 грн./дол., із продажу – 7,79-7,90 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% порівняно з 15 липня і становить 10,87 грн./євро, продажу – на 0,7%, до 11,07 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,74-10,96 грн./євро, з продажу – в межах 10,95-11,14 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 2,2% порівняно з 15 липня і становить у середньому 0,2289 грн./рубль, продажу – на 0,9%, до 0,2456 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2435 грн./рубль, із продажу – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,76 грн./дол., що на 0,3% дорожче, ніж учора, продають – по 7,85 грн./дол., що на 0,6% дорожче.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,90 грн./євро, що на 0,8% дорожче, ніж 15 липня, продажу – 11,07 грн/євро, що на 0,7% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 2,3% порівняно з 15 липня і становить у середньому 0,229 грн./рубль, продажу – на 0,8% – 0,2471 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,72/7,81 грн., євро – 10,80/10,97 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,72/7,82 грн., євро – 10,70/11,30 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,73/7,79 грн., євро – 10,80/10,99 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 липня, становить: гривні до долара США – 7,6311, до євро – 10,751457, до російського рубля – 0,23812.