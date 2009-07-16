Прикордонники затримали торговку, яка вивозила в борделі Росії п’ятьох харків’янок

Харків. 16 липня. УНІАН. Співробітники Харківського прикордонного загону та ГУ МВСУ у Харківській області припинили спробу переправити в Росію п’ятьох українських жінок, яких намагалися вивезти в сусідню державу для сексуальної експлуатації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, групу жінок виявили учора пізно ввечері під час посадки пасажирів на поїзд «Керч-Москва» на залізничному вокзалі Харкова.

За його словами, правоохоронці затримали 49-річну мешканку Харківської області, яка організовувала вивезення до Росії п’ятьох своїх землячок віком від 23 до 34 років. Від її підопічних правоохоронці дізналися, що жінка завербувала їх для заняття проституцією на території Російської Федерації.

Вирішується питання щодо порушення проти організаторів каналу торгівлі людьми кримінальної справи за статтею 149 ККУ, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.