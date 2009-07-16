Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,68 - 7,74 грн.

Харків. 16 липня. УНІАН. На 16 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,68 грн. (продаж - 7,85 грн.), євро - 10,85 грн. (11,05 грн.), Базис - 7,74 (7,785), 10,85 (11,05), Меркурій - 7,72 (7,76), 10,83 (10,9), Реал-банк - 7,74 (7,79), 10,8 (10,92) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 16 липня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 763.1100 (на 15 липня – 762.6400) 100 EUR – 1075.1457 (на 15 липня – 1067.0096) 10 RUR – 2.3812 (на 15 липня – 2.3461).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter