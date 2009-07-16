Доля депозитів в рекапіталізованих банках

Харків. 16 липня. УНІАН. Рекапіталізовані «Укргазбанк», «Родовід Банк» і Банк «Київ», швидше за все, не підуть на виплату депозитів відразу в повному об`ємі. Ситуація з видачею депозитів банками, які рекапіталізуються, аналізується в матеріалі «Повернення депозитів: не всім і не відразу...», розміщеному на сайті УНІАН-Економіка.

На думку старшого аналітика інвестиційної компанії Phoenix Capital Марії МАЙБОРОДИ, одержавши державний ресурс, рекапіталізовані банки ймовірно погашатимуть депозити поетапно.

«Ймовірно, на перших етапах проводитимуться вибіркові виплати вкладникам, які гостро потребують коштів. Крім того, можливо, банки враховуватимуть розмір депозиту і індивідуально підходитимуть до повернення вкладів, - відзначила М.МАЙБОРОДА. - Ми вважаємо, що на початкових етапах це будуть вибіркові виплати. Йдеться про те, що це буде поступовий процес».

Схоже, що рекапіталізовані «Родовід Банк» і «Київ» підуть шляхом банку Надра, який першим запропонував програму поетапної видачі депозитів і почав повернення грошей пенсіонерам і соціально незахищеним верствам населення. Пізніше банком була запропонована схема виплати вкладів усім категоріям клієнтів з сумами до 500 тис. грн. При цьому банк поки не отримав добро держави на рекапіталізацію і виплачує депозити самостійно.

У свою чергу інвестиційний банкір Astrum Investment Management Владислав КРИКЛІЙ упевнений, що банки використовуватимуть реєстр вкладів і, в першу чергу, погашатимуть депозити, за якими у банку найбільше прострочення.

«На нашу думку, виплата депозитів проходитиме згідно реєстру вкладів, тобто, банк почне з вкладів з найбільшим простроченням в частині погашення, і далі погашатиме вклади по наростаючому порядку, відповідно, починаючи з прострочених вкладів і, закінчуючи вкладами, які хочуть забрати достроково», - відзначає В. КРИКЛІЙ.

Крім того варто відзначити, що викуп ОВДП Нацбанком відбуватиметься поступово, що також затягне повернення депозитів.

«Питання, наскільки швидко і в повному об`ємі повертатимуться депозити, це питання про те, як швидко банки одержать необхідний для цього ресурс. Мінфін і НБУ заявили про те, що викуп ОВДП відбудеться протягом місяця, але ми думаємо, що процес трохи затягнеться, орієнтовно, на два-три місяці. У будь-якому випадку, до кінця третього кварталу поточного року ресурси повинні з`явитися», - вважає В.КРИКЛІЙ.

Як повідомляв УНІАН, за словами тимчасового адміністратора «Родовід Банку» Сергія ЩЕРБИНИ, в банку розробляють «програму повернення вкладів, виходячи з потреб клієнтів», тобто спочатку гроші реально одержать тільки пенсіонери з вкладами до 10 тис. грн., а решта вкладників - лише відсотки.

У банку «Київ» ситуація дещо складніша: з серпня, після закінчення мораторію, банк планує почати виплату відсотків по всіх вкладах і, можливо, повернення депозитів клієнтам старше 70 років.

В «Укргазбанку» заявляють, що вже з 10 липня клієнти можуть забрати свої депозити.

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Довідка УНІАН. 17 квітня ц.р. Кабінет міністрів України затвердив перелік семи банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси і Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

У середині липня Міністерство фінансів почало процес рекапіталізації, випустивши облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 9,57 млрд. грн., зарахувавши їх у статутні капітали «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».