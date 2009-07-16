Минулої доби на Харківщині потонуло троє людей

Харків. 16 липня. УНІАН. Протягом минулої доби в Харківській області потонуло троє людей.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Так, у Дворічанському районі в селі Новомлинськ на очах у свідків, пірнаючи з мосту в річку Оскіл, утопився чоловік 1981 року народження. В Зміївському районі в селі Черемушне в річці Сіверський Дінець було знайдено тіло жінки 1964 р.н. У Куп’янському районі на ставку в селі Ковшарівка пішов купатися та потонув чоловік 1969 р.н.