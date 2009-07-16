КРУ продовжить перевірки формування й виконання місцевих бюджетів

Харків. 16 липня. УНІАН. Контрольно-ревізійне управління України (КРУ) має намір продовжити перевірки формування й виконання місцевих бюджетів у ряді областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

Він повідомив, що на сьогоднішній день такі перевірки проводяться по Закарпатській області, а на черзі – Донецька, Житомирська, Чернівецька й Херсонська області.

«Це наша програма на рік, яку ми обов`язково реалізуємо», – сказав М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, КРУ за результатами перевірки виявило порушення при формуванні й виконанні місцевих бюджетів у Одеській області на суму 105,8 млн. грн. Внаслідок цих порушень бюджетами недоотримано 1,2 млн. грн. доходів.