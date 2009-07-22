СБУ і ГПУ затримали Пукача

Співробітники СБУ і Генеральної прокуратури затримали колишнього начальника зовнішньої розвідки МВС України, генерал-лейтенанта Олексія ПУКАЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, обвинувачений в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе О.ПУКАЧ був затриманий вчора ввечері в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області.

О.ПУКАЧ уже доставлений до Києва і перебуває під арештом. З ним працюють слідчі Генпрокуратури.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній керівник згаданого департаменту МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку.

Замовники вбивства журналіста досі не встановлені