Підвищення цін на газ для населення затвердили ще 9 липня

Підвищення цін на газ в Україні вже затверджене. У розпорядженні видання "Коммерсант-Украина" є постанови НКРЕ, згідно з якими з 1 вересня на 20% підвищується його вартість для населення, а з 1 жовтня – для теплокомуненерго (ТКЕ). Постанови були прийняті ще на початку липня і були необхідні для отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду. Тому надалі документ може бути переглянутий, вважають експерти.

Постанови №811 "Про затвердження цін на природний газ, який використовується для потреб населення" і №812 "Про затвердження граничного рівня цін на природний газ для підприємств ТКЕ" (копії має в своєму розпорядженні Ъ) були прийняті Нацкомісією з регулювання електроенергетики 9 липня. Як розповіло джерело, близьке до переговорів між Україною з Міжнародним валютним фондом, документи були передані представникам організації 10 липня. Постанови передбачають підвищення на 20% роздрібних цін на газ для населення з 1 вересня, а для ТКЕ – з 1 жовтня. Крім того, з 1 січня і до кінця 2010 року планується щоквартальне зростання вартості палива для населення на 20%. А тарифи на газ для ТКЕ в 2010 році повинні бути підвищені до рівня, який дозволить "Нафтогазу" не компенсувати різницю між ціною закупівлі у "Газпрому" і продажем ТКЕ.

У прес-службі НКРЕ коментувати постанови відмовилися. Голова комісії Валерій Кальченко і начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир Семенець попросили прислати факсом копії ухвал, висловивши сумніви в їх достовірності, після чого перестали відповідати на дзвінки. Прес-секретар "Нафтогазу" Валентин Землянський повідомив, що НАК не одержувала копії постанов. Але джерело, близьке до компанії, підтвердило їх достовірність, пояснивши, що документи можуть бути опубліковані до 1 вересня, коли вони повинні вступити в силу.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко до цих пір заявляла, що вартість палива для населення не буде рости: "Я категорично проти підвищення ціни на газ для людей. Я пообіцяла, що в поточному році вона не зміниться, і я стримаю свою обіцянку". Проте місія Міжнародного валютного фонду відмовилася видавати черговий транш без зростання цін на газ. За підвищення вартості палива виступав і Президент Віктор Ющенко. 15 липня він надіслав лист Юлії Тимошенко, в якому заявив, що дефіцит фінансових ресурсів "Нафтогазу" перевищує 27,3 млрд грн. Президент рекомендував в IV кварталі підвищити ціни на газ для населення і ТКЕ на 20%, що дозволило б "Нафтогазу" вже до кінця року одержати додатково 700 млн. грн.

Член комітету Верховної ради по ПЕК Сергій Тулуб вважає, що до 1 вересня ухвали можуть бути скасовані, або замість них будуть прийняті нові. "Уряду потрібне було щось показати МВФ, щоб вирішити питання по кредиту. Тепер НКРЕ може їх відмінити або прийняти нові документи, в яких будуть прописані інші умови зростання вартості газу", - говорить пан Тулуб. Але фінансовий директор "Укрнафти" Володимир Пустоваров упевнений, що НКРЕ у будь-якому випадку буде вимушена підвищити вартість газу для населення. "Зараз при продажі кожної тисячі кубометрів газу населенню зазнаються збитки до 400 грн за тисячу кубометрів, далі так продовжуватися не може", - вважає він. А Максим Шеїн з інвесткомпанії "Брокеркредитсервіс" нагадує, що в світовій практиці вартість газу для населення, як правило, вища, ніж для промисловості: "Наприклад, в ЄС – на 40-50%. Діє закон ринку – хто більше купує, той менше платить. Принцип, який використовується зараз в Україні і Росії, - для населення дешевше – залишився з часів СРСР".