Міліція: у казино на майдані Свободи грали в рулетку

Незаконні ігри продовжуються. У Харкові в казино на майдані Свободи грали в рулетку, повідомляють у МВС.

За даними прес-служби правоохоронців, під час чергової перевірки гральних закладів співробітники Держслужби з боротьби з економічною злочинністю виявили порушення. Там адміністратор залу допустила відвідувачів до гри в рулетку, попри заборону грального бізнесу в Україні. У казино міліція вилучила 400 гривень і фішки на суму 75 грн.

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