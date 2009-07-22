У Комсомольському озері потонув 21-річний парубок

У Комсомольському озері – це Червонозаводський район – потонув 21-річний парубок.

За інформацією рятувальників, повідомлення про НВ вони отримали вчора близько 11-ї години ранку.

Як сталася трагедія, у МНС не знають. Але як повідомили в прес-службі із посиланням на слова друга загиблого, молоді люди випили пляшку горілки на двох. Потім 21-річний парубок пішов купатися один і пропав. Його тіло пізніше виявили водолази в п’яти метрах від берега.

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