У Куп’янську автобус з пасажирами врізався в огорожу будинку

Автобус Mercedes Benz з дев’ятьма пасажирами врізався в огорожу приватного будинку в Куп’янську.

Як повідомили в прес-службі обласного управління ДАІ, автобус зареєстрований у Луганську, на маршруті не був, а здійснював приватну поїздку.

Подія трапилася на 79-му кілометрі по трасі Чугуїв-Мілове по дорозі до Луганська вночі 21 липня. 43-річний водій, за інформацією облДАІ, перевищив швидкість, не впорався з управлінням і, виїхавши на зустрічну смугу, врізався в огорожу приватного будинку.

Водія – у нього травми живота та ніг – і трьох пасажирів із забиттями одразу госпіталізували до Куп’янської ЦРЛ. Пізніше, за даними ДАІ, протягом дня до цього медзакладу зверталися решта пасажирів автобусу з неважкими збиттями та травмами.

Медиапорт