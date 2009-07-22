Кабмін затвердив проект реконструкції Харківського аеропорту
Повідомив сьогодні на прес-конференції міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко...
|Юрій Павленко
Кабінет міністрів сьогодні на засіданні затвердив проект і титул будівництва і реконструкції міжнародного аеропорту «Харків», а також рішення про залучення інвестицій для будівництва нового аеровокзалу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабміні.
«Фактично цим рішенням дано старт для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестицій в розвиток аеропорту «Львів», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.
При цьому міністр зазначив, що всі майнові і земельні питання для забезпечення будівництва нового аеровокзалу у Львові врегульовано.
Ю.ПАВЛЕНКО також сказав, що для реалізації цього проекту передбачено також і бюджетне фінансування, проте не уточнив його обсяг.