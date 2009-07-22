Аваков після виборів не збирається йти з політики

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ після президентських виборів не збирається йти з політики. Про це він заявив в інтерв`ю харківському інтернет-виданню "Медіапорт".

Зокрема, А.АВАКОВ не виключив можливості залишитися працювати у виконавчих органах влади. Він зазначив, що за час роботи губернатором узяв велику кількість моральних зобов`язань перед жителями області.

"Я бачу підстави для заняття публічною політикою", - сказав А.АВАКОВ. За його словами, цим можна досягти різноманітних цілей і реалізувати багато ідей. А.АВАКОВ зазначив, що у нього є команда по всій вертикалі: від обласного до районних центрів, з якою він працює, і не вважає за можливе кинути її.

Довідка УНІАН. А.АВАКОВ (1964 р.н.) після закінчення Харківського політехнічного інституту працював інженером в НДІ, потім зайнявся бізнесом. Був співзасновником багатопрофільного концерну "Інвестор", банку "Базис" та інших бізнес-структур. У 2005 році призначений головою Харківської обласної державної адміністрації. До команди губернатора входить племінник Президента України – Ярослав ЮЩЕНКО, який обіймає посаду заступника голови облдержадміністрації.