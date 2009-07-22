У трьох районах Харкова відключать воду

За тиждень на добу. У харків’ян, які живуть у трьох районах Харкова, з 29 по 30 липня не буде холодної води через плановий ремонт мереж.

Як пише сайт міськвиконкому, воду відключать у частині Фрунзенського, Орджонікідзевського і Комінтернівського районів, обмеженою:

вул. В.Клочкова, вул. Зеленодольською, проїздом 1-м Котлаським, вул. Л. Пастера, залізничними коліями до вул. Єнакіївської, вул. Велозаводської, пров. Високогірним, вул. Високогірної, вул. Ясеневої, пр. Тракторобудівників, пр. Московським, вул. Харківських дивізій, вул. Танкопія, пр. Маршала Жукова, пр. Героїв Сталінграду, сел. Новозахідне і вул. Фрунзе.

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