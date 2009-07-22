З Лозової вивозять боєприпаси

З території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України поблизу Лозової Харківської області вже вивезено до місць подальшого зберігання 1000 тонн боєприпасів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, загалом протягом останніх трьох тижнів з цього вибухонебезпечного об’єкту відправлено 23 вантажних вагони. У подальшому всі вони будуть використані у ході бойової підготовки частин і з’єднань Збройних Сил України.

У виконанні зазначеного заходу беруть участь військовослужбовці 61-го арсеналу та працівники “Укрзалізниці”.

Військові сапери 17-ї танкової та 93-ї механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ забезпечують безпеку проведення робіт.

Загальне керівництво особисто здійснює командувач військ Південного оперативного командування генерал-лейтенант Петро ЛИТВИН.

За його словами, в умовах обмеженого фінансування військ керівництво “Укрзалізниці” з розумінням поставилось до проблеми і безкоштовно виділило військовим 47 вагонів для перевезення 1550 тонн боєприпасів на загальну суму майже 830 тисяч гривень.

Для виконання завдань з вивезення боєприпасів необхідно ще 56 вагонів на загальну суму 975 тисяч гривень, що дозволить відвантажити з арсеналу близько 2130 тонн боєприпасів.