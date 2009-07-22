Долар і євро на міжбанку досягли максимуму

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,8125/7,8570, а на 12:00 ціни пішли вгору – 7,9320/7,9385. На час закриття торгів цінові показники досягли максимуму – 7,9420/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2510/0,2525, а на 12:00 ціни підвищилися до 0,2542/0,2550. На час закриття змін не відбулося. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 31.1300 (0.0550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4174/1,4176 і на час закриття торгової сесії котирування залишалися в діапазоні 1,4174/1,4210. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0680/11,1265. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли максимуму – 11,2725/11,3005.

О 12:00 НБУ вийшов на ринок з ціною відсікання на аукціоні з валютної пари долар-гривня 7,6650.