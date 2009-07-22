Міська СЕС чекає в Харкові на свинячий грип

У міський СЕС не сумніваються, що в Україні все-таки з’являться випадки свинячого грипу.

Про це заявила завідувачка епідеміологічним відділом міської СЕС Людмила Клещар. Вона вважає за краще не називати грип «свинячим», оскільки за рекомендаціями і визначенням ВООЗ це все-таки грип A/ H1N1.

«Інфекція, імовірно, буде занесена на територію України поза всяким сумнівом, бо зараз інфекція поширюється із швидкістю літака», - заявила Людмила Клещар.

Правда, коли представник міськСЕС сказати не змогла. За її інформацією, зазвичай гострі респіраторні інфекції загострюються з вересня-жовтня. Проте Людмила Клещар не вважає, що саме в цей час у країні виявлять перші випадки захворювання.

Завепідвідділом запевняє, що міська СЕС до появи інфекції готова теоретично і практично.

Один з найбільш ефективних способів профілактики грипу – вакцина. Зараз, за її словами, Франція займається її розробкою.

Сказати, коли вакцина буде готова і коли Україна зможе її ввезти і зареєструвати, складно. Але як тільки вона з’явиться в Харкові, СЕС обіцяє повідомити, де і почому її можна буде придбати.

Поки, рекомендує Людмила Клещар, городяни повинні дотримуватися елементарних правил гігієни:

при можливості уникати приміщень із великим скупченням людей,

прикривати рот під час чхання та кашлю,

мити руки після туалету та перед їжею,

купувати в аптеках дезінфектанти та використовувати їх у побуті.

За інформацією завепідвідділом, з травня, коли в світі, зокрема в Мексиці, виявили випадки захворювання на новий грип, до Харкова з цієї країни прибули чотири людини, включаючи мексиканського туриста.

Протягом семи днів, повідомляє Людмила Клещар, медпрацівники відстежували їх маршрут і самопочуття, а після цього зробили висновки – приїжджі неінфіковані.

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