Аварія на каналізаційному колекторі в Чугуєві

У Чугуєві – аварія на каналізаційному колекторі. Це вже друга аварія цього року.

Як повідомляє Чугуївський міський сайт, трубу прорвало біля автобусної зупинки «Здоров’я», на перехресті вулиць Харківської і Леонова. 5-метрову яму місцеві жителі помітили у вівторок. Зараз там йдуть ремонтні роботи. Водопостачання через аварію, пише сайт, у Чугуєві не припинялося, поки комунальники обходяться своїми силами.

У лютому в 32-тисячному місті трапився аналогічний НВ. Місто залишилося без води. Тоді комунальники говорили: трубу прорвало «від старості» – колектору понад 40 років.

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