У Криму розбився парапланерист з Харкова

Парапланерист з Харкова упав з 30-метрової висоти на південному схилі Ай-Петрі.

Як повідомляє МНС Криму, НВ трапився вчора вдень. Близько 15.00 до гірського пошуково-рятувального взводу МНС повідомили: впав парапланерист.

«Чоловік, який телефонував, повідомив, що щойно впав з парапланом з 30-метрової висоти і не може рухатися, - розповідає командир Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС Юрій Павлов. – Розпитавши його, ми зорієнтувалися, де знаходиться постраждалий і поспішили на допомогу. Як з’ясувалося, 43-річний житель Харкова стрибав з парапланом з південного схилу Ай-Петрі, але в результаті невдалого маневру звалився з порядної висоти в районі Гаспрінського звалища. Під’їхати до місця падіння на машині було неможливо, і нам довелося близько півгодини нести постраждалого по скелях на носилках».

За попередніми даними, у чоловіка численні перелами. Надавши чоловіку першу допомогу і закріпивши його на спеціальних носилках, рятувальники транспортували його до свого автомобіля, а потім передали його в машину швидкої допомоги, яка вже чекала на трасі.

Постраждалий був доставлений до Лівадійської міськлікарні. Уся рятувальна операція зайняла менше двох годин. Парапланерист, за його ж словами, літає не дуже давно. Можливо, невдале падіння сталося через те, що спортсмен не розрахував власну швидкість польоту і кут нахилу скелі.

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