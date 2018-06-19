Сотні велосипедистів на вулицях і в приміських зонахт (фоторепортаж)
У велопробігу брали участь професіонали й любителі, молодь і ветерани велоспорту. У перший день змагання проходили на вулицях міста, у в другій – на швидкісній трасі «Москва – Харків – Дніпропетровськ» ...
Велоуїк-енд в Харкові. На вихідних у місті пройшов велопарад на честь відкриття 42-х традиційних міжнародних змагань з велоспорту на шосе «Золоті колеса-2009».
Змагання присвячені 355-річчю Харкова та 66-й річниці звільненні Харкова від фашистських загарбників.
У велопробігу брали участь професіонали й любителі, молодь і ветерани велоспорту. У перший день змагання проходили на вулицях міста, у в другій – на швидкісній трасі «Москва – Харків – Дніпропетровськ».
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