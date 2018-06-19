Сотні велосипедистів на вулицях і в приміських зонахт (фоторепортаж)

Велоуїк-енд в Харкові. На вихідних у місті пройшов велопарад на честь відкриття 42-х традиційних міжнародних змагань з велоспорту на шосе «Золоті колеса-2009».

Змагання присвячені 355-річчю Харкова та 66-й річниці звільненні Харкова від фашистських загарбників.

У велопробігу брали участь професіонали й любителі, молодь і ветерани велоспорту. У перший день змагання проходили на вулицях міста, у в другій – на швидкісній трасі «Москва – Харків – Дніпропетровськ».

Медиапорт

Фото УНІАН