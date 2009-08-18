Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,19 - 8,31 грн.

Харків. 18 серпня. УНІАН. На 18 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,45 грн.), євро - 11,6 грн. (12 грн.), Базис - 8,19 (8,2), 11,6 (11,89), Меркурій - 8,2 (8,3), 11,55 (11,7), Реал-банк - 8,31 (8,38), 11,7 (11,85) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 18 серпня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 780.5500 (на 17 серпня – 776.7300), 100 EUR – 1098.3900 (на 17 серпня – 1110.2579), 10 RUR – 2.4175 (на 17 серпня – 2.4485).

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