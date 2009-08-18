На харківському ринку нерухомості поменшало покупців

Харків. 18 серпня. УНІАН. Кількість покупців на ринку нерухомості Харкова за тиждень (11-18.08) зменшилася на 11,8%, а кількість виставлених варіантів - на 9,3%. Такі дані повідомили в агентстві нерухомості «Місто», передає портал «Главное».

За даними рієлторов, змін цін на ринку за останній тиждень не спостерігається. Збільшилася кількість покупців, які чекають, що у вересні ціни на квартири впадуть, і відкладають пошук об`єкту - в очікуванні другої хвилі кризи, яку активно мусують у ЗМІ.

Кількість пропозицій з оренди порівняно з попереднім тижнем збільшилася на 2,07%. При цьому традиційного для серпня пожвавлення на ринку оренди не спостерігається.