Російський експерт не виключає «визвольної війни» Росії в Криму

Харків. 18 серпня. УНІАН. Російський експерт не виключає не виключає визвольної війни Росії в Криму, передає «Радіо Свобода».

Аналізуючи останні дії Кремля,- йдеться у повідомленні, - військовий експерт – російський незалежний оглядач Павло Фельґенґауер – в аналізі для фонду «Джймстаун» робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому під приводом захисту російських інтересів. За його оцінкою, українські збройні сили не ефективні, але поки що і російське військово не готове до так званої «визвольної кампанії» в густонаселених районах України.

Перед тим як Росія зможе здійснити українську місію, їй потрібно щонайменше три роки радикальної модернізації війська і певне переозброєння, вважає російський оглядач. Тепер на обрії Павло Фельґенґауер бачить нову газову війну із Києвом, а військова загроза поки що на задньому плані.