Харківська область завершила збирання ранніх зернових
15:08, 18 серпня 2009Харьків
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Зібрано 2,2 млн. тонн
Харків. 18 серпня. УНІАН. Сільгосппідприємства Харківської області завершили збирання ранніх зернових нового врожаю.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, загалом зібрано 2,204 млн. тонн.
Середня врожайність ранніх зернових цього сезону становила 26,6 ц/га.
За даними управління, 2009 року аграрії отримали зерно вищої якості, ніж минулого. Так, якщо в 2008 році зерна 3-го класу було лише 8% від загального обсягу, то в нинішньому - 17% зібраного урожаю.
Довідка УНІАН. У 2009 році урожай ранніх зернових у Харківській області зібраний з 828,5 тис. га.
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