Харківська область завершила збирання ранніх зернових

Харків. 18 серпня. УНІАН. Сільгосппідприємства Харківської області завершили збирання ранніх зернових нового врожаю.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації, загалом зібрано 2,204 млн. тонн.

Середня врожайність ранніх зернових цього сезону становила 26,6 ц/га.

За даними управління, 2009 року аграрії отримали зерно вищої якості, ніж минулого. Так, якщо в 2008 році зерна 3-го класу було лише 8% від загального обсягу, то в нинішньому - 17% зібраного урожаю.

Довідка УНІАН. У 2009 році урожай ранніх зернових у Харківській області зібраний з 828,5 тис. га.