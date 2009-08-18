Харківщина збільшила в липні обсяги промвиробництва

Харків. 18 серпня. УНІАН. Обсяг промислового виробництва в Харківській області у липні порівняно з червнем збільшився майже на 7%.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління економіки ОДА.

За даними управління, індекс промислової продукції на Харківщині в липні цього року порівняно з червнем становить 106,9%. Однак, зазначають там, якщо порівнювати показники за січень-липень 2009 року з аналогічним періодом минулого, то відбулося зменшення на 26%.