Харківщина збільшила в липні обсяги промвиробництва
15:10, 18 серпня 2009Харьків
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Показників минулого року не досягнуто
Харків. 18 серпня. УНІАН. Обсяг промислового виробництва в Харківській області у липні порівняно з червнем збільшився майже на 7%.
Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління економіки ОДА.
За даними управління, індекс промислової продукції на Харківщині в липні цього року порівняно з червнем становить 106,9%. Однак, зазначають там, якщо порівнювати показники за січень-липень 2009 року з аналогічним періодом минулого, то відбулося зменшення на 26%.
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