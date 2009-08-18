Телесенс вийшов зі складу ізраїльської компанії TTI Telecom
Компанії претензій одна до одної не мають
Харьков.18 серпня. УНІАН. ТОВ «Телесенс» (Харків) оголосило про вихід зі складу ізраїльської компанії TTI Team Telecom International Ltd. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії «Телесенс».
Згідно з повідомленням, угода про купівлю ізраїльською компанією TTI Telecom 100% акцій ТОВ «Телесенс», яку було укладено в січні 2008 року, буде анульовано.
За неофіційними даними, сума операції становить понад 2,7 млн. дол.
«Компанії претензій одна до одної не мають», - наголошується у повідомленні.
Всі права власності на компанію «Телесенс» переходять до колишніх власників (основний акціонер - Едуард РУБІН).
Як відзначають у компанії, «Телесенс» продовжить надавати TTI Telecom послуги з розробки програмного забезпечення. TTI Telecom, у свою чергу, сплатить раніше надані послуги на суму 200 тис. дол.
Довідка УНІАН. ТОВ «Телесенс» (м. Харків) - провідний в Україні та один з найбільших в СНД розробник комплексних програмних рішень в галузі телекомунікацій. Компанія заснована в 1998 році.
Основний напрямок діяльності - розробка та просування комплексних програмних рішень в галузі телекомунікацій і створення програмного забезпечення «під замовлення» (аутсорсинг). Стратегічними ринками для компанії є країни СНД, Європи, Азії та США.
Створена в компанії система управління якістю сертифікована згідно зі стандартом ISO 9001:2000. Компанія має статус золотого партнера корпорації Microsoft, сертифікованого партнера Intel, Oracle та ін.